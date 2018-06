Dode man (48) in Geldrop werkte én woonde waarschijnlijk in drugslab

Jerrycans

'Nooit iets gemerkt'

Huizen in de buurt

De garage met het lab staat niet ver van huizen in de Ter Borghstraat. Het is niet voor het eerst dat in Brabant is mis gaat in een drugslab in bewoond gebied. Het incident in Geldrop doet denken aan dat in Kaatsheuvel, in november vorig jaar . Daar kwam na een ongeluk een drugslab in een rijtjeshuis aan het licht. Ook daar vielen slachtoffers: twee mannen die in het lab werkten overleden.