Dode man gevonden op straat in Geldrop, onderzoek naar mogelijke drugs in garagebox

videoGELDROP - Op de Bleekvelden in Geldrop is zaterdagochtend rond 04.30 uur een overleden man gevonden. Hij lag op straat, in de buurt van een bedrijfsverzamelgebouw. Tijdens het politie-onderzoek werden in een garagebox vlakbij aanwijzingen gevonden dat mogelijk synthetische drugs aanwezig is.

De man werd gevonden door krantenbezorger Gian Baks, die rond 04.30 uur op de fiets naar het nabijgelegen krantenverdeelpunt onderweg was. volgens Baks leek het of de man nog leefde toen hij hem aantrof. ,,Ik meende zijn borstkas te zien bewegen", aldus Baks. ,,Ik heb daarom ook niet het alarmnummer van de politie gebeld maar 0900."

De man lag op straat, zonder zichtbare sporen van geweld, aldus Baks (41). ,,Zijn broek hing op zijn enkels. Het leek erop of hij had staan plassen en daarbij was gevallen, misschien wel door een teveel aan drank of drugs. Ik ben BHV'er en heb er direct een collega bij gehaald om de man eventueel te kunnen helpen, maar vermoedelijk was hij toen al overleden. Hij zag heel grauw."

De politie onderzoekt wat er gebeurd is. De omgeving is ruim afgezet met rood-wit lint. Het is nog niet bekend wie de man is.

Drugs

De Bleekvelden is een straat op een industrieterreintje, in een onrustige buurt vlakbij de Ter Borghstraat. Onlangs werd hier nog een drugspand gesloten. Of er in dit geval ook sprake is van synthetische drugs wordt nog onderzocht. De Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) gaat het spul onderzoeken en opruimen.

Volledig scherm Onderzoek op de Bleeklaan in Geldrop, waar een dode man is gevonden. © Bert Jansen

Volledig scherm Politie bij de Bleekvelden in Geldrop. © Rob Burg

Volledig scherm De situatie aan de Bleekvelden in Geldrop, nadat daar een dode man is gevonden. © Rob Burg

Volledig scherm Politie bij de Bleekvelden in Geldrop. © Rob Burg