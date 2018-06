Dode man gevonden op straat in Geldrop

De man werd gevonden door een postbode, die rond 04.30 uur zijn ronde deed. Die schakelde direct de politie in. Op dat moment was het slachtoffer nog in leven. Hij had geen zichtbare verwondingen, maar op het moment dat de politie arriveerde was hij al overleden.

De Bleekvelden is een straat op een industrieterrein, in een wat onrustige buurt. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. De omgeving is ruim afgezet met rood-wit lint. Het is nog niet bekend wie de man is en wat er is voorgevallen.