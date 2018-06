Dode man in Geldrop werd waarschijnlijk onwel tijdens werk in drugslab

video Krantenbe­zor­ger vindt dode man in Geldrop, jerrycans voor mogelijk drugspro­duc­tie gevonden in garagebox

10:22 GELDROP - Op de Bleekvelden in Geldrop is zaterdagochtend rond 04.30 uur een overleden man gevonden. Hij lag op straat, in de buurt van een bedrijfsverzamelgebouw. Tijdens het politie-onderzoek werden in een garagebox vlakbij aanwijzingen gevonden dat mogelijk synthetische drugs aanwezig zijn. Er stonden tientallen jerrycans.