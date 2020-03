Dode man ligt al dagen in uitgebrande flat, hoe kan dat?

ROOSENDAAL - Een bizarre vondst van de Roosendaalse brandweer zaterdagavond, in een flatgebouw driehoog. Toen ze met de blusspuit in de hand de deur openbraken, troffen ze geen brand, maar een man die dagen geleden moet zijn overleden. Slachtoffer van een brand die niemand heeft opgemerkt.

Terugdenkend moet dat volgens de naaste buren donderdag zijn gebeurd. ,,Toen rook ik een brandlucht in ons portaal. Ik dacht dat ze op het dak met een reparatie bezig waren. Het kan ook dat mijn eten iets was aangebrand. Totaal niet gedacht dat er brand bij de buurman zou zijn. Niet bij stilgestaan‘’, zegt de buurvrouw, die geen contact had met haar alleenstaande buurman.

Toen de buurvrouw zaterdagavond thuiskwam, was de brandlucht nog steeds niet weg. Haar vriend: ,,Toen zag ik ineens dat er roet zat aan de rand van de deur van de buurman. Ik heb voorzichtig gevoeld of de deur warm was, want dan zouden we naar beneden zijn gevlucht. Dat was niet het geval. We hebben de brandweer gebeld.‘’

Nooit last van gehad

De brand is volgens de brandweer ontstaan op de zitbank, waarbij veel rook is vrijgekomen. De man is waarschijnlijk gestikt, mogelijk in zijn slaap. Een onderbuurvrouw in het appartementencomplex aan de Jan Vermeerlaan maakte weleens een praatje met de man. ,,Veel weet ik niet van hem. Ja dat hij rookte, dat weet ik. Het was een rustige man. Hij woonde hier zo'n tien jaar, nooit last van gehad.‘’

De buren zijn blij met de goede isolatie van de appartementen. ,,Ongekend toch, dat zo'n brand niet overslaat naar ons‘’, zegt de buurvrouw. Het voordeel van die isolatie is dat de brand beperkt bleef tot één woonruimte. Het nadeel is dat de brand niet is opgemerkt.

Maakt me echt verdrietig

De onderbuurvrouw, die al 43 jaar in het complex woont: ,,Dat vind ik echt bizar. Verschrikkelijk dat hij daar dagen heeft gelegen zonder dat hij is gemist. Ik heb hem dinsdag voor het laatst gezien. Het maakt me echt verdrietig.‘’ De huurappartementen zijn allemaal voorzien van een brandmelder. Voor de onderbuurvrouw is het een raadsel waarom deze niet is opgemerkt. ‘’Je weet het niet hè. Misschien heeft hij die wel kapotgemaakt omdat hij zoveel rookte. Je kunt niet in zijn ziel kijken hè.‘’

