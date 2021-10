Doe de halloweenquiz: herken je al deze griezelige Brabantse plekken?

Video Multimiljo­nair Peter Gillis staat op dodenlijst, maar hij weet niet wie zijn vijand is

ASTEN - Multimiljonair Peter Gillis staat op een dodenlijst. Wie hem wil doden is niet duidelijk, maar sinds die boodschap van de politie is de eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken goed beveiligd. Hij draagt onder meer een alarmknop en krijgt soms persoonsbeveiliging. Dat onthult hij in zijn biografie die op 2 november uitkomt.

28 oktober