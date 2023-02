Doek valt voor ouderenkoor De Peelzangers

Het doek is definitief gevallen voor ouderenkoor De Peelzangers uit Liessel. Het bestuur heeft de stekker eruit getrokken in de vergadering op de laatste dinsdag van januari. Niet alleen De Peelzangers hebben een moeilijke periode achter de rug. Ook het kerkkoor Sint Willibrord verkeert in zwaar weer.

Het laatste bestuur van De Peelzangers bestaat uit Francien Goossens, Ger Meulendijks, Wim van Otterdijk en Wim Wijnen. Dat het niet goed ging met het koor was voor velen al langer duidelijk. Al voor corona sloeg de vergrijzing toe en liep het aantal leden terug. Daarna ging dat nog sneller. Van de achttien leden -met een gemiddelde leeftijd van 83,5 jaar- zongen er nog veertien mee. Tot overmaat van ramp stopte dirigent Ine Eijsbouts vorig jaar in mei, vanwege een verhuizing naar elders, na 18 jaar als dirigent. In Trudy Timmers vond het koor al snel een nieuwe leider, maar de doorstart bleek lastig.

Geen nieuwe leden

,,Iedere dirigent interpreteert de muziek op zijn eigen manier en het was voor ons moeilijk om aan haar manier van werken te wennen. Na corona was het zingen al hard terug uitgegaan”, legt het 88-jarige koorlid Frits van Seccelen uit. ,,Jammer dat het gestopt is, maar zoals het de laatste tijd ging kon het niet meer.”

Eind december liet Trudy Timmers aan het bestuur weten dat ze er geen heil meer in zag. ,,Ze heeft er een half jaar hard aan getrokken”, zegt Ger Meulendijks. ,,Maar het voelde voor haar als trekken aan een dood paard.”

Pogingen om nieuwe leden te werven hadden weinig resultaat. Ook de inspanningen door een enthousiast lid om samen te gaan met het eveneens noodlijdende kerkkoor liepen op niets uit. ,,Onze leden trokken er niet aan. Het kerkkoor zingt om de twee weken in de kerk, dat willen onze leden niet”, verduidelijkt Meulendijks. Het verschil in repertoire tussen de beide koren maakt samengaan volgens Van Seccelen ook lastig.

Zowel Van Seccelen als Meulendijks genoten tijdens hun respectievelijk 20- en 18-jarige loopbaan bij het koor van de gezelligheid en het samen zingen. Onbetwiste hoogtepunten vormden voor Van Seccelen de jaarlijkse korenmiddagen, die zo'n drie tot vier keer per jaar plaatsvonden. ,,Met verschillende koren optreden op het podium en dan zat de hele zaal vol,” mijmert hij na.

Kerkkoor in zwaar weer

Theo van Teeffelen maakte onlangs bekend dat hij op 1 oktober stopt als dirigent bij zowel het kerkkoor Sint Willibrord in Liessel als het kerkkoor in Neerkant. Hij is dan 65 jaar actief in de koorwereld als zanger en later ook als dirigent.

Het Liesselse kerkkoor verkeert al in zwaar weer. Het koor telt nog elf actieve leden nadat er het afgelopen jaar vijf mensen afvielen door overlijden en gezondheidsproblemen. Waaronder voorzitter Jan Welten en penningmeester Frits Hoeben. Het enige overgebleven bestuurslid Francien Bouwmans zit met de handen in het haar. ,,Sinds corona was het allemaal al een octaaf lager geworden. Nu geven leden aan dat ze gaan stoppen als de dirigent stopt. Anderen vinden het jammer als het enige uitje dat ze nog hebben wegvalt.”

De secretaris doet graag een oproep aan mensen die het koor nog mee vlot willen trekken. ,,We zullen het er met alle leden samen over moeten hebben hoe en of het nog verder kan gaan.”