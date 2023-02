Doelman De Weert legt pikante transfer naar RBC uit: 'Een sterrenelftal binnen het amateurvoetbal’

Politie vindt bebloede vacht en schapenkop in tuin: boete van 2000 euro voor doden dier

ZUNDERT - Een inwoonster van Zundert ziet drie mannen in de weer met een hevig spartelend dier. Korte tijd later vindt de politie een bloederige vacht en een afgehakte schapenkop in de bosjes. Aan één verdachte is een boete opgelegd van 2000 euro.