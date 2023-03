Doelpuntenmachine DWSH heeft nu al 61 keer gescoord: vier man in top van topscorerslijst

Dennis de Geus verlaat Prinsen­land na dit seizoen voor Halsteren: ‘Een te mooie kans om te laten liggen’

Dennis de Geus maakt in het nieuwe seizoen de overstap van Prinsenland naar vierde divisionist Halsteren. De Geus (26) volgt zijn sportieve ambities. ,,Ik heb in het verleden met meer clubs in de regio om tafel gezeten. Nooit kwam het daadwerkelijk tot een overstap. Maar als een club van het kaliber Halsteren langs komt, ga je wel nadenken. Dit is een te mooie kans om te laten liggen.’’