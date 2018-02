BREDA - Het slachtoffer van de mislukte liquidatiepoging oktober vorig jaar in Breda heeft aangifte gedaan van brandstichting. Vorige week zaterdagmorgen brandde in alle vroegte de auto uit waarin hij rijdt. De wagen stond geparkeerd voor de woning van zijn vriendin aan de Jan David Zocherstraat. Daar had ook de mislukte afrekening plaats.

Slachtoffer Habib A. (32), die een crimineel verleden heeft, lijkt er gezien de aangifte niet aan te twijfelen dat sprake is van opzet. In dat geval is er mogelijk sprake van een nieuwe aanslag of dreiging door crimineel geweld. Verder waren er die nacht voor zover bekend in de stad geen autobranden.

Relatie?

De politie bevestigt de brand en aangifte door A. Ze doet technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand. Op de vraag of de recherche denkt dat er een relatie is tussen de autobrand en de mislukte liquidatie gaat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk niet in. Advocaat Menno Buntsma van A. zegt er evenmin iets over.

Crimineel

Bij de moordpoging werd Habib A. vorig jaar 's nachts bij thuiskomst voor de deur van zijn vriendin en hun drie kinderen door zeker vijf kogels getroffen. Wonder boven wonder overleefde hij de gerichte aanslag. De onbekende schutter ontkwam. Het slachtoffer dook onder. Tegen de politie vertelde hij niet te weten wie het op hem gemunt had. A. zei in deze krant dat hij vroeger crimineel actief was, maar al jaren keurig leefde.

Belcrum

Enkele dagen na de schietpartij nam de politie bij een inval in een lounge aan de Belcrum in Breda een vuurwapen in beslag. Ballistisch onderzoek heeft voor zover bekend aangetoond dat het wapen niet bij de aanslag is gebruikt.

Volledig scherm Het doorgeladen pistool dat de politie in Twente uit de heuptas van A. haalde. © Politie Rijssen-Holten

Pistool

Eind vorig jaar kwam A. opnieuw in het nieuws toen de politie bij een verkeerscontrole in Holten een doorgeladen pistool in zijn heuptasje vond. De man kreeg hiervoor 180 uur werkstraf. Hij vertelde de rechter in Almelo dat hij het wapen bij zich droeg uit bescherming. A. is doodsbang dat de schutter die in oktober faalde terugkomt om zijn werk af te maken.

