Donor gezocht voor Nick (19) met leukemie

RIJEN/BREDA - "Hij heeft nog een hoop te doen hoor. Een opleiding, een eigen auto, kinderen krijgen... We weigeren hem op te geven. Doen we gewoon niet." Angelique Coolen kijkt naar haar zoon Nick, tegenover haar aan tafel. Ze is vastberaden om hem door de hel die leukemie heet, te slepen. De opgave is om een stamceldonor te vinden die Nick kan helpen te genezen. Er hebben zich al zo'n 50.000 donoren gemeld, maar de gezochte match zit er nog niet bij.

"Op 13 maart van dit jaar is de leukemie geconstateerd", zegt moeder Coolen. "Daarvoor was er niets aan de hand. Ineens gaat je leven kapot, je valt in een put. Je gaat meteen in de overlevingsstand."

Half augustus, amper vijf maanden na de diagnose, zit er een doodzieke Nick (19) aan de keukentafel. De derde chemokuur is net achter de rug. Binnenkort hoopt hij te horen dat de chemo zijn werk gedaan heeft en zijn bloed vrij is van kankercellen. Zo niet, dan is de hoop gevestigd op een stamceltransplantatie.

Noodkreet op Facebook

"Met zijn eigen stamcellen gaat het helaas niet", legt Coolen uit. "Al sinds maart, vrijwel meteen nadat hij ziek werd, zijn we op zoek naar een geschikte donor. Ik begon met een oproep op Facebook: 'Help, mijn kind heeft een donor nodig'. Daar kwamen in het begin honderdduizend lezers per uur bij. Het werd 70.000 keer gedeeld. Nu zitten we op 3,8 miljoen lezers. Maar de juiste donor is helaas nog niet gevonden."

'Wat kan ik doen als juf?'

Een van degenen die zich Nicks lot aantrekt, is Chantal Nooitgedagt. "Nick was enkele jaren geleden mijn leerling op de Rotonde, waar ik lesgeef", zegt de Bredase.

Het verhaal gaat verder onder de video van De Rotonde.

"Ik was zijn mentor, waardoor je intensief contact met zo'n leerling hebt. Zijn broertje zit nu in mijn klas. Dus ik dacht: 'Wat kan ik doen als juf?' Via de Rotonde hebben we een groot bereik, en de school gaf me alle medewerking. De kinderen schrokken van Nicks foto. Ik vroeg hen: 'Wat zou je willen dat mensen zouden doen als jullie dit zouden zijn?' De berichten die de kinderen deelden, kwamen bij 11.000 mensen terecht. De filmpjes zijn 6.000 keer bekeken."

Donor geworden

Zelf meldde Chantal zich ook aan als donor bij het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren, Matchis: "Een fluitje van een cent. Je meldt je aan bij Matchis, je krijgt een setje voor wangslijmvlies thuis, even je wattenstaafje terugsturen en klaar."

"Pas als je een match bent met een patiënt als Nick, krijg je een oproep", vult Coolen aan.