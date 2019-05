Dood die exoot, de duizendknoop! Maar hóe dan?

Marja Havermans verloor haar man en zocht antwoorden in de filosofie

13 mei DEN BOSCH - De Bossche filosoof Marja Havermans schetst in ‘Sterven als een stoïcijn’ hoe haar man Paul Rouwmaat op 61-jarige leeftijd gestorven is. Niet de zoveelste weduwe met een persoonlijk verhaal, maar een zoektocht naar wat de filosofen ons over het nadere eind kunnen leren. ,,Het is de wreedheid van het voorbij zijn. Van het voorgoed voorbij zijn van wat je samen aan een mooi leven had. Dat is wat de dood zo moeilijk maakt.”