Door corona is het drukker in het bos en dat zorgt voor overlast: ‘We moeten mensen laten zien hoeveel schade het aanricht’

Boswachter Erik de Jonge van de Brabantse Wal zit net tussen twee meldingen in als hij de telefoon opneemt. Iemand was kennelijk midden in de bossen aan het wildkamperen en had een hek opengezet. Met als gevolg dat er tientallen koeien in de vroege ochtend zijn ontsnapt. ,,Het is zojuist gelukt om ze allemaal weer in het gareel te krijgen, terug op hun plek,” vertelt hij. ,,Ik had vandaag eigenlijk hele andere plannen.”



Bij die andere plannen wilde De Jonge niet iemand er op attenderen dat het niet de bedoeling is om een gat te graven in het bos. Ook niet om de zoveelste dumping te ruimen of om vrijwilligers aan het werk te zetten die de boel nu moeten schoonmaken. Maar dit is wel de dagelijkse realiteit voor een boswachter. ,,We zijn zo ontzettend veel tijd kwijt aan ongewenste recreatie dat we niet toekomen aan het gewone werk: de natuur in de gaten houden.”