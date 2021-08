Door corona veel meer klachten over jongeren in Land van Cuijk en Gennep

Michel kan zijn dochtertje Noa (10) al anderhalf jaar nauwelijks zien door coronacri­sis: ‘Dat hakt er wel in’

9 augustus BEST - Wanneer je kind in het buitenland woont is dat in coronatijd nog eens extra zwaar, stelt Bestenaar Michel Rijks (40). Zijn tienjarige dochter Noa woont sinds vorig jaar met haar moeder in Denemarken. Door al maar veranderende reis- en lockdownregels heeft hij haar sindsdien nauwelijks gezien. ,,De onzekerheid, die is het zwaarst.”