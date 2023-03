Door het circus krijgen de kleinsten van de Jacobusschool een kijkje in de grotemensenwereld

Filmopna­men in Bu­del-Dor­plein: ‘Brabant puilt nog uit van de onontdekte pareltjes’

BUDEL-DORPLEIN - In Budel-Dorplein is mogelijk het zaadje geplant voor een nieuwe succesvolle jeugdserie. Eentje met een stevig Brabants tintje. In het dorp werden het afgelopen weekend twee pilotafleveringen opgenomen van ‘De bijzondere wereld van Otis’.