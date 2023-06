Door longcovid gevelde Willy van den Berg stopt als wethouder in Deurne

Nieuwbouw stadhuis Oosterhout: blijft publieks­trek­ker H&M straks nog in Arendshof?

OOSTERHOUT - Het voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeentehuis in winkelcentrum Arendshof II in Oosterhout is over het algemeen positief ontvangen. Er waren woensdagavond in het raadsdebat wel kritische geluiden over de bereikbaarheid (ov), H&M en het ‘wow-effect’.