Doordeweeks wethouder in Twente, in het weekeinde coronaverpleegster in Oss

Doordeweeks wethouder, in het weekeinde verpleegster: voor Martha van Abbema uit Den Ham is het voorlopig haar nieuwe leven. Nu ze haar werk bij de gemeente Twenterand in drie dagen af kan, reist ze elk weekeinde naar Oss, om te helpen in de strijd tegen het coronavirus. De oud-verpleegkundige meldde zich aan via ‘extra handen in de zorg’.