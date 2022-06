Doorrijden als de straten blank staan? Zo voorkom je schade aan je auto

Nieuwsover­zicht | Brabander omgekomen bij explosie drugslab - Inwoners zien hun tuinen halve meter verzakken

Een 53-jarige man uit Eindhoven is dinsdag omgekomen bij een explosie in een drugslab in het Friese Haule. Hij was zwaar verminkt, waardoor identificatie meer tijd kostte. Verder maken inwoners van Bergen op Zoom zich zorgen over de verzakkingen in hun tuinen. Ze willen een oplossing. En een 25-jarige vrouw uit Kerkdriel is op zoek naar degene die een bierflesje tegen haar hoofd gooide bij het verlaten van festival Intents in Oisterwijk. Ze liep een flinke hoofdwond op. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

