Doorrijden als de straten blank staan? Zo voorkom jij waterschade aan je auto

Nieuwsover­zicht | Tiener loste schot in supermarkt - Diverse festivals alsof corona niet meer bestaat

4 juli Na een hele reeks incidenten kwam de KMA in Breda afgelopen week weer negatief in het nieuws. Luitenant-kolonel Mostafa Hilali (47), plaatsvervangend commandant, reageert op de ‘machocultuur’ die er zou heersen. Mathieu van der Poel besloot zondag niet meer van start te gaan in de Tour, hij richt zich volledig op de Olympische Spelen. Dit weekend waren er weer allerlei festivals, alsof corona niet meer bestaat. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.