Dorette (43) uit Gemert schrijft brandbrief aan Rutte: ‘Hier worden elke dag meer mensen ziek’

Coronavirus Culturele instellin­gen hebben het razend druk maar er komt geen rooie cent binnen

20:36 DEN BOSCH - ,,Het is voor mij de raarste dag ooit”, zegt Leonie Clement, artistiek directeur van Festival Cement. Bijna een jaar lang werkte ze met haar team aan het festival voor jonge theatermakers in Den Bosch. 24 voorstellingen, acht dagen lang, vanaf volgende week vrijdag op verschillende locaties. Verschuiven is geen optie. Nu moet ze in twee dagen tijd werk van een jaar afbouwen.