Dorp in rep en roer om prijsverschil in carnavalsmunten: 'Een misselijke streek'

Truck met frituurvet in brand: snelweg bij Bergen op Zoom tot 13.00 uur dicht

8:33 BERGEN OP ZOOM - De oplegger van een vrachtauto is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen op de A4 bij Bergen op Zoom. De snelweg blijft tot 13.00 uur in beide richtingen afgesloten.