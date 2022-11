Dorp op zoek naar losgebroken kangoeroe: ‘Heb hem door de hele straat gevolgd’

WOUW - Het was een grote verrassing voor Stijn Boeijen (43) uit Wouw, toen hij woensdagavond de deur uit ging om zijn voetbalteam te trainen: plots stond hij oog in oog met een kangoeroe. Samen met zijn buurman en assistent-trainer probeerde hij het springgrage beest te vangen, maar hij bleek veel te snel: ,,Het was echt niet bij te benen.” De eigenaar is volgens de politie nog steeds naar de kleine kangoeroe aan het zoeken.

Hoe laat de kangoeroe uit is gebroken, is nog niet duidelijk. Maar rond 18.25 uur werd hij voor het eerst gezien in de Kasteelstraat. Boeijen heeft zelf geen idee waar het dier vandaan komt: ,,Dus ik was enorm verbaasd. Ik dacht eerst dat het een hond of een kat was.” Nog vijf of zes anderen uit de straat hebben het dier volgens hem gezien. Het is nog niet duidelijk wat voor kangoeroesoort door Wouw huppelt, maar vanwege de kleine lengte lijkt het om een wallaby te gaan.

Met schepnet zoeken

Eén van die getuigen van het eerste uur was overbuurman Jac Doggen. Ondanks zijn leeftijd van 71 jaar twijfelde hij geen moment en ging achter de kangoeroe aan: ,,Mijn kleinzoon was met zijn vader onderweg naar de voetbaltraining, toen hij ineens dat dier rond zag huppelen. Hij belde me op: ‘Opa, er rent hier een wallaby!’ Toen ik ‘m zag, heb ik het door de hele straat gevolgd.”

Het is niet de eerste keer dat Doggen achter een dier aan moet. ,,Ik heb veertig jaar bij de politie gezeten, en één keer heb ik een hele avond achter damherten aangezeten”, herinnert hij zich. Bij de Kasteelweide verloor Doggen de kangoeroe echter uit het oog. ,,Het huppelde het buitengebied in. En het is al donker: dan ben je hem gewoon kwijt”, stelt hij. Bij Doggen is de eigenaar wel bekend: ,,Die is met een schepnet in de auto gestapt en rijdt rond.”

‘Niet actief vangen’

Over de ontsnapte kangoeroe zijn bij de politie drie meldingen binnengekomen, maar agenten zoeken volgens een woordvoerder niet mee. ,,De eigenaar zelf is druk aan het zoeken, en voor zover wij weten leidt dat nog niet tot een gevaarlijke situatie. Dus voorlopig zijn we niet in Wouw aanwezig”, is de conclusie.

Datzelfde geldt voor de Veiligheidsregio: ,,Als het dier beklemd zit, is dat zeker iets waar de brandweer of dierenambulance op af gaat. We doen er in principe niks mee tot de kangoeroe gevonden wordt. Actief dieren vangen doen we niet.”