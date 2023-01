Dorpsbijeenkomst in Lieshout

Theo (73) stopt na 50 jaar met tonpraten: ‘Het grootste compliment? Mensen die van het lachen in hun broek plasten’

LEENDE - Wie er optreden bij de Leendse Tonpraotersaovonden is vaak een van de best bewaarde geheimen van het dorp. Dikke kans dat Theo Rutten een van hen is. Maar na vijftig jaar tonpraten vindt de Leendenaar het tijd om te stoppen.

