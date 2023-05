Dorpshuis d’n Teut moet weer van de Borkelnaren worden

Leerlingen 't Rijks ontwerpen speelbele­ving voor In4Outdoor

NIEUW-VOSSEMEER/BERGEN OP ZOOM - Leerling Arno van 't Rijks in Bergen op Zoom laat een drone vliegen over het terrein van In4Outdoor in Nieuw-Vossemeer. De biodiversiteit moet namelijk van álle kanten geïnspecteerd worden. Ruim 100 tieners doen er donderdag- en vrijdagochtend onderzoek voor hun schoolproject.