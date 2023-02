Dorpsraad Lieshout ontvouwt plannen voor studio’s op bovenverdieping Franciscushof

Dapper FCK De Hommel legt bekerhou­der Hovocubo vuur aan de schenen, maar komt teenlengte te kort

Bijna zat er voor de zaalvoetballers van FCK De Hommel een bekerstunt in. Tegen grootmacht Hovocubo hield de ploeg van het trainersduo Omar Nejjari en Piet Gabriels in de kwartfinale lange tijd gelijke tred, maar moest in de slotfase uiteindelijk het hoofd buigen: 3-4.

