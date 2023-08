Dorpsraad slaakt noodkreet: Kom naar kermis, anders is dit de laatste keer

Van Thailand terug naar Halsteren, Melvin de Leeuw is weer amateur­voet­bal­ler: ‘Enige wat ik nu mis, is het klimaat’

Melvin de Leeuw (35) liep ruim vijftien jaar rond in de wereld van het profvoetbal, maar sinds deze zomer mag hij zich weer amateurvoetballer noemen. Met Halsteren is hij in voorbereiding op het nieuwe seizoen in de vierde divisie.