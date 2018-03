'Drachtige' vrouw zoekt werk: Brabantse Laura (25) doet ultieme poging zwanger aan een baan te komen

PUTTE - De 25-jarige Laura Kooijman-Mast uit Putte is het zat. Ze is zwanger (drachtig, naar eigen zeggen) en komt maar niet aan een baan. 'Je kunt beter een strafblad hebben dan een zwangerschap', aldus Laura in het relaas dat ze een week geleden plaatste op haar LinkedIn pagina in een poging een baan te vinden. Het relaas ging zelfs viral.

Kooijman-Mast is inmiddels 31 weken zwanger en zoekt werk voor ongeveer 20 uur per week in West-Brabant/Dordrecht. Ze daagt in haar open sollicitatie werkgevers uit een zwangere vrouw aan te nemen. 'Werkloos met een scheutje zwangerschap, op zoek naar een werkgever met bravoure om mij aan te nemen', zo luidt de omschrijving op haar profielpagina. Laura is inmiddels 31 weken zwanger van haar eerste kindje. Zij en haar 22-jarige man Wesley hadden niet verwacht nu al in verwachting te zijn. ,,Het is niet geheel gepland, maar meer dan gewenst. We houden niet de logische volgorde aan maar het is echt een cadeautje. De leukste dingen komen nu eenmaal onverwacht."

Humor

,,Het bericht is niet bedoeld als kritiek op de maatschappij. Ik hoef helemaal geen statement te maken en ik hoef ook niet zo nodig overal mijn mening te ventileren", zo licht Laura haar LinkedIn-post toe. ,,Maar je moet je nu eenmaal onderscheiden om een baan te kunnen vinden. Je ziet altijd hetzelfde voorbij komen op sociale media, maar je moet juist opvallen. Ik denk dat dat het beste werkt met humor, ik wil eigenlijk ook gewoon een baas die dat kan waarderen." Toch snijdt ze een zeer gevoelig onderwerp aan in haar bericht. Het discrimineren van zwangere vrouwen op de werkvloer is nu actueler dan ooit.

'Zoals sommigen weten (of nog niet) ben ik heden ten dage 30 weken zwanger en daarmee zo'n 15 weken werkloos. En alhoewel ik heerlijk heb genoten van die 15 weken premature zwangerschapsverlof is ons huis ondertussen sterieler dan een operatiekamer omdat ik niets beters weet te doen met mijn tijd. Prettig, maar niet noodzakelijk.' Zo gaat haar verhaal van start op LinkedIn.

Quote Durf in elk geval eerlijk te zijn over dat je discrimineert. Laura Kooijman-Mast

Op het moment dat Laura het bericht plaatste, had ze niet al te hoge verwachtingen. Maar vanaf het moment dat een collega van haar man het bericht deelde met zijn enorme netwerk, ging het ineens hard. Een week nadat het geplaatst is, is het bericht dan ook maar liefst 767.923 keer bekeken, er zijn ruim 5.128 likes op gekomen en meer dan 200 reacties onder geplaatst. ,,Het is echt bizar. Een gekkenhuis. Ik ben officieel viral gegaan. Dit had ik nooit verwacht", aldus Laura.

Eerlijk discrimineren

Laura werkte als account-manager met een contract voor 40 uur in de week. Dat contract liep af en aangezien Kooijman naar eigen zeggen 'te eerlijk' is, wist haar baas al dat ze zwanger was. ,,Dat vertelde ik al toen ik 8 of 10 weken zwanger was". Het contract werd dan ook niet verlengd. Of ze daar boos om is? ,,Nee, we zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Ik begrijp het op zich ook wel, als je maar gewoon eerlijk bent." Dat is ook meteen wat haar meest dwarszit aan bedrijven die geen zwangere vrouwen aannemen. ,,Durf in elk geval eerlijk te zijn over dat je discrimineert. Met eerlijkheid win je uiteindelijk het meest." En daar ontbreekt het volgens Laura vaak aan. ,,Bovendien, we leven in een tolerante maatschappij, waarom zijn we dan niet tolerant voor zwangere vrouwen?"

Kooijman-Mast woonde met haar man samen in Dordrecht, maar doordat zij haar baan verloor kwamen ze in een financiële dip terecht en lukte het niet een hypotheek rond te krijgen. Daarom wonen ze nu in bij haar ouders in Putte. Omdat Laura's ouders in totaal zes kinderen kregen en dus een groot gezin hadden, is het huis zo ingedeeld dat het voor eenderde beschikbaar is als 'aparte woning'. ,,Het is fijn om uit zo'n groot, warm gezin te komen. We zijn er altijd voor elkaar. Maar we zijn natuurlijk wel op zoek naar een eigen plekje. Daarom wil ik ook zo graag die baan."

Quote Je moet jezelf gewoon niet zo serieus nemen. Laura Kooijman-Mast

Solliciteren

Woensdagochtend heeft Laura haar eerste sollicitatie, bij MvR en Partners in Vleuten. Maandag is de volgende aan de beurt, Young Capital in Breda. Ze kreeg in totaal 15 serieuze aanbiedingen voor een baan. Daarbuiten ontving ze ook tientallen aanbiedingen voor freelance opdrachten en iets minder serieuze reacties. ,,Het fijne aan de serieuze reacties is dat mensen echt meedenken. Zo stellen ze bijvoorbeeld voor dat ik na mijn verlof mag beginnen, dat ik af en toe thuis kan werken of begrijpen ze je omdat er al genoeg werkende moeders in dienst zijn." Natuurlijk waren er ook aanbiedingen waar zij niets in zag. ,,Die luxe positie heb je ook natuurlijk, ik ben een beetje verwend nu maar vind het toch heel belangrijk dat een baan vooral leuk is."