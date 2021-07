Drama voor 7th Sunday, dat kan afbreken zonder dat er een gast was: ‘Moeten alles uit eigen zak betalen’

Het festivalseizoen is door de strengere coronaregels in één klap voorbij. De organisatie van 7th Sunday is allesbehalve te spreken over de keuzes van het kabinet. ,,Ze jagen de mensen weer het huis in, maar juist thuis zijn de grootste brandhaarden. Ik kan er met m’n verstand niet bij.”

,,Het gevoel leeft dat ons onrecht is aangedaan”, zegt Johan Dortmans, organisator van 7th Sunday: Live Again. Terwijl Dortmans over het terrein loopt, waar inmiddels alles weer wordt afgebroken en opgeruimd, schuift hij zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. ,,De beslissing die het kabinet heeft genomen is ongefundeerd”, zegt hij. ,,Het is een emotionele beslissing, geen rationele. Er wordt zomaar wat geroepen.”

Afgelopen weekend hadden 10.000 festivalgangers op het terrein van 7th Sunday Festival moeten staan. Alles was al opgebouwd en het wachten was op de feestgangers, maar alles liep anders. Vrijdagavond werd tijdens de coronapersconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte duidelijk dat we door de huidige coronabesmettingen een paar stappen terug moeten doen. En zodoende is het festivalseizoen in ieder geval tot medio augustus voorbij.

Twee weken geleden organiseerde Dortmans nog een festival waar ruim 20.000 mensen op afkwamen. ,,Dat zorgde voor amper vijftien besmettingen. Het kabinet zegt zelfs nog tijdens de persconferentie dat de thuissituatie de grootste brandhaard is voor besmettingen. En dan jagen ze op deze manier de mensen weer hun huis in. Ik kan er met mijn verstand niet bij.”

Tonnen aan kosten

De kosten voor de organisatie van het festival zijn mals. ,,Dat loopt op tot in de tonnen”, zegt Dortmans. ,,Dit festival is een nieuw evenement en daarom komen we niet in aanspraak voor de garantieregeling van het kabinet. We moeten alles uit eigen zak betalen.”

Dortmans vraagt zich af hoe groot het risico van besmettingen op een festivalterrein is. ,,Zeker als je ziet dat we twee weken geleden maar vijftien besmettingen hadden op 20.000 mensen. We staan in de buitenlucht. Frisse lucht, frisse wind. Binnen de evementenbranche leeft de twijfel: zijn wij wel de plek waar de risico op besmettingen zo groot is?”

Fieldlab

Het kabinet zou er goed aan doen om geen beslissingen op emotie te baseren, vindt Dortmans. ,,Ze moeten gewoon naar de cijfers kijken. Ze hebben ook geïnvesteerd in onderzoeken en de fieldlab-experimenten. Kijk daar dan naar, daar moeten dit soort beslissingen op gebaseerd zijn."