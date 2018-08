Drama voor gezin in Etten-Leur na brand: vrouw (32) omgekomen, man en kindje (2) gewond

ETTEN-LEUR - Bij een uitslaande brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is zondagnacht een 32-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar man (30) raakte zwaargewond en ook haar kind van twee jaar is gewond. Ze hebben onder meer brandwonden opgelopen. De buurt is geschokt. ,,Het slachtoffer was een hele lieve meid."

Rond vijf uur 's ochtends kregen de hulpdiensten melding van de brand. Die was op dat moment uitslaand, maar is inmiddels geblust. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter waren aanwezig om hulp te verlenen. Enkele omliggende huizen zijn vanwege de brand ontruimd.

De brand werd opgemerkt door de buren. ,,Zij hebben op een uitstekende manier eerste hulp verleend en de hulpdiensten gewaarschuwd", vertelt politiewoordvoerder Rob Luijten. De man en het kindje werden door hen onder de douche gezet. ,,Je kunt je voorstellen dat het hele gebeuren grote indruk op hen heeft gemaakt." Slachtofferhulp is ingeschakeld.

Het gezin gebruikte de schuur in de achtertuin tijdelijk als woning, aldus de politie. De schuur was zo'n drie bij vier meter groot en is van een familielid dat daar woont.

Of het gezin toestemming had om daar te verblijven en of het pand brandveilig was, moet onderzoek van de technische recherche uitwijzen. ,,We gaan kijken of er voldoende voorzieningen waren en of er brandbare materialen opgeslagen lagen", meldt Luijten.

Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de man en het kindje gaat. De man was volgens de politie ernstig verbrand en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar zou hij kunstmatig in coma worden gehouden.

Het kind heeft ook brandwonden opgelopen, maar zijn verwondingen lijken volgens de politie 'mee te vallen'.