Dreiging bij rechtbank Breda rond moordzaak motorbendeleider, tientallen agenten op de been

BREDA - De rechtszaak rond de dood van motorbendeleider Michel Weiss is van start gegaan met extreme beveiligingsmaatregelen. Dit vanwege een melding van dreiging in of rond de rechtbank in Breda.

Een jaar geleden werd motorcluboprichter Michel Weiss doodgeschoten op een woonwagenkamp in Breda. Vandaag staat zijn zwager Peter L. als verdachte van moord voor de rechter.

Michel Weiss (52) uit Den Haag is medeoprichter van motorclub Caloh Wagoh, het ‘moordcommando van de Nederlandse onderwereld’. Een man met een gewelddadige, wrede reputatie en daarom bepaald niet overal geliefd, aldus tal van bronnen in de criminele wereld.

De rechtszaak begon 's ochtends met enige vertraging. Rond de rechtbank in Breda waren er tientallen agenten aanwezig. Dit vanwege een melding van dreiging op donderdagavond. ,,Dat er iets in of rond de rechtbank zou plaatsvinden”, verklaarde de rechter.

Wat die melding is, daar werd niet op ingegaan. Er is zelfs overwogen om de zaak af te gelasten, zo liet de rechter weten. Ook de politie wil geen verdere details geven over de aard van de dreiging.

Bezoekers van de rechtbank in Breda werden van onder tot boven doorgelicht en mochten geen spullen mee naar binnen nemen.

Geweld als rode draad

Geweld was een rode draad in het leven van Michel Weiss, een woonwagenjongen uit Den Haag. Hij richtte motorclub Trailer Trash MC op, de woonwagentak van Satudarah MC. In de tv-documentaire One Blood over Satudarah - inmiddels als criminele organisatie verboden - komt de ‘kapikane’ veelvuldig in beeld. Zo zit hij aan het hoofd van de tafel als een lid wordt afgetuigd dat iets fout zou hebben gedaan.

Later werd Weiss zelf ‘wegens wangedrag’ uit Satudarah gezet. Samen met Delano ‘Keylow’ R. van de Haagse straatbende Crips en beroepscrimineel Greg Remmers richtte hij in 2016 motorclub Caloh Wagoh op. Leden daarvan zijn inmiddels veroordeeld voor het uitvoeren van liquidatieopdrachten, volgens justitie onder anderen voor Ridouan Taghi.

Boortol en kruidenboter

Volgens een bekend horrorverhaal uit de criminele wereld, zou Weiss het gezicht van een motorclublid met een boortol hebben bewerkt, om de grote wond vervolgens vol te smeren met kruidenboter en eigenhandig dicht te branden.

Weiss was getrouwd met Jansie, lid van een woonwagenfamilie uit Breda. Zij zou geregeld door Weiss zijn afgeranseld, zowel tijdens hun huwelijk als na de scheiding in 2018. In november 2021 escaleerde de boel. Op het woonwagenkampje aan de Nieuwe Inslag werd Weiss door zijn ex-zwager Peter, de zus van Jansie, doodgeschoten.



Behalve broer Peter L. (38) is ook Jansie (43) verdachte in de moordzaak die vandaag bij de rechtbank in Breda is begonnen. De politie sluit niet uit dat ze haar ex in de val heeft laten lopen door hem naar het kampje in Breda te lokken en zich zo van hem te (laten) verlossen.