Drie auto’s botsen op de N612 bij Lierop, alleen materiële schade

In het kanaal bij Aar­le-Rix­tel gevonden dode nachtvis­ser is 35-jarige man uit Deurne

AARLE-RIXTEL - De nachtvisser die zondagmiddag dood in het kanaal werd gevonden in Aarle-Rixtel is een 35-jarige man uit Deurne. Dat maakt de politie maandagochtend bekend.