Drie Brabantse gemeenten halen gewenste vaccinatiegraad niet, hoe scoort jouw gemeente?

Kinderen in Nederland worden door middel van verschillende prikken ingeënt tegen onder meer difterie, kinkhoest, polio en meningokokken. Op het moment dat kinderen 2 jaar worden, is landelijk gezien 90,2 procent van de kinderen tegen alle ziektes ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma. In 2014 lag dat percentage nog op 91,2. Een aantal ouders kiest ervoor om kinderen op een later moment te laten vaccineren.

In België is inenting verplicht

Volgens de woordvoerder van GGD-West-Brabant zijn de vaccinatiepercentages in de grensgemeenten lager dan in werkelijkheid het geval is. “De cijfers wijken af in Zundert, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Woensdrecht. Dat komt doordat enkele kinderen in België naar school gaan. In België is inenting verplicht. Vaak gebeurt dat klassikaal. De Nederlandse kinderen krijgen daar dan ook hun prik. Hoeveel procent dat precies is, weten we niet. Daar gaan we naar kijken, zodat we in de toekomst een beter beeld hebben van de werkelijke percentages.”