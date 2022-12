Drie mannen overvallen woning, bewoner (62) gewond naar het ziekenhuis

Brabantse diehard San Marino-supporter heeft tienduizen­den volgers: 'Ik blijf de ploeg tot aan mijn dood volgen’

De grootste supporter van het nationale elftal van San Marino? Die woont in Breda en is RKC-fan. Martijn Bastianen (26) beheert een fanaccount dat bijna net zo groot is als het inwoneraantal van de dwergstaat. Een gesprek over ‘pure paniek’ om VPN-verbindingen, de San Marinese Jhonny van Beukering en geblokkeerd worden op Twitter: ,,Het volgen van San Marino is hoe je het leven moet leiden.”

30 november