Drones fascineren veteranen van jong tot oud: ‘Dit zag ik vroeger niet vanuit mijn schuttersputje’

Studenten luisteren naar Caroline van der Plas bij College Tour in Tilburg: ‘Haar persoon­lijk­heid is de reden dat we hier zijn’

TILBURG - BBB-leider Caroline van der Plas was vrijdagmiddag te gast in MindLabs in Tilburg voor de opnames van interviewserie ‘College Tour’ van KRO-NCRV. Daarin werd ze ondervraagd door presentator Twan Huys in een hal vol studenten.