Dronken automobilist slaat over de kop in Werkendam

Nieuws­over­zicht | Tiener overlijdt bij ongeluk - Schrijver verwijdert column over Derksen na doodsbe­drei­gin­gen

Bij een noodlottig auto-ongeluk in Oud-Gastel is zaterdagnacht een 17-jarige jongen overleden en drie anderen (16, 16, 22) zijn gewond geraakt. Fans rouwen op sociale media om het plotselinge overlijden van hardstyle DJ Delete in Waalwijk. En op het kerkhof in Lithoijen lag het hoofd van het beeld van Jozef opeens ernaast op de grond in plaats van erop. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

1 mei