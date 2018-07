Droogte nu vooral probleem op hoge gronden in Brabant

SOMEREN - De droogte in Nederland is op landelijke schaal vooralsnog niet alarmerend. Maar juist op de hoge gronden in Brabant, zeker in het oosten van de provincie, nemen de problemen toe.

Dat beeld schetsten Hans de Vries (Watermanagementcentrum Nederland) en Cees van Bladeren (Unie van Waterschappen) woensdagochtend tijdens een persconferentie over de droogte in Nederland. Die vond plaats in Someren, en die locatie is bewust gekozen. ,,Op de hoge gronden zijn we afhankelijk van de neerslag die in het gebied gevalt en de grondwaterstand", aldus Van Bladeren. Daarom is het belangrijk om al in de winter te beginnen met de opslag van regenwater.

Dat gebeurt ook jaarlijks, maar bij de aanhoudende droogte van nu komen de hoger gelegen delen van het land als eerste in de problemen. ,,Voor ons begint het werk al in het najaar", benadrukte dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas. ,,Maar de mogelijkheden om water op te slaan zijn wel eindig. Er is altijd een spanning tussen de mate waarin je water kunt opslaan en de mogelijkheden die je boeren geeft om in de lente hun land te bewerken." Het credo is dus nu zuinig met het beetje water dat nog vanaf de Maas de regio in komt. ,,En hopen dat het gaat regenen."

Beregening

Om die reden zijn nu juist in het zuiden en oosten van het land al een aantal maatregelen van kracht, zoals verboden op beregening overdag en met oppervlaktewater. ,,In laag Nederland is er eigenlijk nog niet zo veel aan de hand", aldus De Vries. ,,Grote rivieren als de Rijn en de Maas, staan iets lager dan gemiddeld. Maar er is voldoende water om in de behoefte te voorzien. En het IJsselmeer is goed gevuld." Daarmee kan noordwest Nederland voorlopig nog wel even vooruit.

De beperkingen voor boeren bij de beregening zijn er niet zozeer omdat we bijvoorbeeld met het drinkwater in de knel komen, aldus Van Bladeren. ,,Die maatregelen zijn essentieel omdat de beken anders droogvallen. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en fauna en dat kunnen we ons niet permitteren."