Drugs in een knuffelbeer en geld tussen de chips: deze verstopplekken gebruiken creatieve boeven

Van een B&B tot een bosje langs de A2: op deze bijzondere plekken werden hennepkwe­ke­rij­en aangetrof­fen

26 juni Een kelder onder een supermarkt, een tuincentrum of achter een schilderij. Allemaal plekken waar hennepkwekerijen zijn opgerold. Criminelen verzinnen de meest creatieve dingen om niet gepakt te worden. In sommige gevallen tevergeefs. Zoals in Den Bosch bijvoorbeeld. Daar heeft de politie deze week een ondergrondse wietplantage aangetroffen die verstopt zat onder een luik, dat weer verborgen zat achter een schuifwand die was dichtgetimmerd met planken.