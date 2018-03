Drugsafval komt via mest in mais

In beide gevallen is vastgesteld dat eerder over deze akkers met drugsafval vervuilde mest is uitgereden. De hoeveelheden speed (amfetamine) en mdma, de werkzame stof in xtc, die werden aangetroffen, waren volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo laag dat ze niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Omdat het niet de bedoeling is dat het spul in voedsel belandt, trekken de provincie en NVWA aan de bel.