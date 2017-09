Drugsafval opruimen? Kosten voor provincie Brabant in jaar tijd verdriedubbeld

Koopjesjagers bestelden 60.000 bedden na 'systeemfout' bij Leen Bakker, bedrijf dreigt 10 miljoen mis te lopen

18 september RAAMSDONKSVEER - Woonwarenhuis Leen Bakker dreigt door een 'systeemfout op de website' voor 10 miljoen euro het schip in te gaan. Eind juli heeft de prijsvechter naar zijn zeggen online 60.000 hoogslapers van het merk Hoppekids verkocht tegen de extreem lage prijs van 24,95 euro. Dat was niet de bedoeling. De bedjes hadden 319 euro per stuk moeten opbrengen.