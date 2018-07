Drugsbaron Kobus Lorsé krijgt 12 jaar cel voor doodschieten schoonzoon in Roosendaal

BREDA/ROOSENDAAL - Voormalige drugsbaron Kobus Lorsé (73) is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn schoonzoon John Wassink. Het slachtoffer werd vier jaar geleden omgebracht in zijn woonwagen bij zijn autobedrijf in Roosendaal.

Volgens de uitspraak is bewezen dat Lorsé - bijgenaamd ‘Kobus de Zigeuner’ - in de nacht van vrijdag 25 en zaterdag 26 juli 2014, met pistoolschoten een einde heeft gemaakt aan het leven van zijn schoonzoon. Doodslag, aldus de rechtbank. Het vonnis spreekt van een ‘laffe en kille daad’. Het Openbaar Ministerie had veertien jaar geëist, eveneens voor doodslag. Het lichaam van de toen 45-jarige Wassink werd op 28 juli van dat jaar, ingepakt in een blauw zeil, drijvend aangetroffen in het Markkanaal bij Breda.

Moordwapen

De rechtbank verwijst in het vonnis onder meer naar het DNA op alle essentiële onderdelen van het moordwapen, inclusief de patroonhouder, en op het matras van het bed van het slachtoffer. Daaruit waren stukken gesneden, waarschijnlijk om bloedsporen te verwijderen. Maar op de snijranden zat het DNA van de verdachte.

De advocaat van Lorsé, Ed Manders, heeft dat altijd ondeugdelijk bewijs gevonden en het Openbaar Ministerie tunnelvisie verweten. Volgens de verdediging staat niet vast dat het pistool dat is gevonden vlakbij de woonwagen van Wassink ook het moordwapen is. En van de gevonden kogels is volgens Manders niet te zeggen dat ze zijn afgevuurd met het aangetroffen vuurwapen. De rechtbank oordeelt echter dat er geen sprake is van ‘grove veronachtzaming’ van de belangen van de verdachte en verwerpt de aantijging van tunnelvisie door het OM.

Lorsé zelf heeft steeds, en ook geheel tegen zijn gewoonte in publiekelijk, elke betrokkenheid bij de moord ontkend. Uit principe had hij ‘nog nooit van zijn leven’ bij de politie een verklaring afgelegd, maar ditmaal hebben hij en zijn dochter Petra naar eigen zeggen voluit meegewerkt aan het onderzoek. De rechtbank verwijt Lorsé nu dat hij de verdenking in de schoenen heeft willen schuiven van een ander. Weduwe Petra was 21 jaar samen met John Wassink. Al woonde zij met de kinderen de laatste tijd apart overleg met jeugdzorg. Ze was op vakantie toen hij werd vermoord.

Vuurwapenbezit

Lorsé was al jaren verdachte in deze zaak. Hij werd in maart 2015 gearresteerd in de woonwagen van zijn dochter in Rijsbergen voor betrokkenheid. Maar hij werd destijds alleen veroordeeld voor vuurwapenbezit. Hij kwam na een half jaar vrij. Het Openbaar Ministerie droeg begin 2017 nieuw bewijsmateriaal aan.

Het motief dat Lorsé zou hebben gehad voor de moord is nooit helder naar voren gekomen. Er is wel gesuggereerd dat er ruzie was tussen zijn schoonzoon en Petra. Maar Wassink stuurde haar nog lieve berichtjes kort voordat hij werd vermoord.

Hennephandel

Algemeen bekend is dat Wassink zich bewoog in de wereld van de hennephandel. Lorsé heeft tijdens het proces gesuggereerd dat zijn schoonzoon is vermoord door rivalen uit dat criminele circuit. Hij legde een link met de verdwijning van de Belgische wiethandelaar Jelle Leemans. Die man wordt sinds november 2013 vermist. Hij was een ‘zakenrelatie’van Wassink. Leemans zou vermoord zijn en Wassink zou daar meer over hebben geweten of zelfs bij betrokken zijn geweest. Volgens dit scenario zou Wassink zelf vermoord zijn omdat werd gevreesd dat hij loslippig ging worden. Het Openbaar Ministerie heeft in verband met de verdwijning van Leemans wel twee verdachten op de korrel gehad, maar kon de zaak niet rond krijgen.

Kobus Lorsé lijdt aan longkanker en aderverkalking. Hij was misschien wel ooit één van de grootste drugshandelaren van Nederland. Hij werd in de jaren ’90 veroordeeld tot vijftien jaar en een boete van één miljoen gulden voor de import van een grote partij cocaïne uit Suriname. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.