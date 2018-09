Drugscrimineel John H. uit Sint Willebrord blijft achter slot en grendel

H., gewezen leider van de West-Brabantse York-bende, werd op 20 december aangehouden in een hotel in Scheveningen. Britse undercoveragenten hadden hem daar naartoe gelokt met een deal over vijftig kilo cocaïne. Op een persconferentie die de Belgische en Nederlandse autoriteiten op 11 januari gaven, werd John H. afgeschilderd als één van de leiders van een grote drugsbende . Zijn advocaat Louis de Leon deed dat af als onzin: volgens hem speelt H. na zijn eerdere veroordeling zeker geen prominente rol meer in de onderwereld. Justitie ziet dat anders, zo werd ook duidelijk tijdens een eerdere zitting in april.

Cocaïne

De Leon herhaalde woensdagmorgen dat H. in de val is gelokt door de undercoveragenten. Die boden 26.000 euro voor iedere kilo cocaïne die hij zou kunnen leveren, zo werd duidelijk. De rechtbank in Den Bosch heeft in februari vijf zittingsdagen uitgetrokken voor het proces tegen H. en zijn medeverdachten. De Leon probeerde vergeefs te bereiken dat de 60-jarige H. dat proces in vrijheid mag afwachten. ,,Hij lijkt misschien nog jong, maar hij heeft zoveel kilometers op de teller staan dat hij eigenlijk op is", zo luidde daarbij één van zijn argumenten.