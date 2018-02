Drugscriminelen richten zich op Brabantse boeren: 'Onderschat die jongens niet'

DEN BOSCH - Steeds meer lege boerenschuren vallen ten prooi aan drugscriminelen. De zorg is groot want de komende jaren stoppen nog eens 5.000 Brabantse boeren.

Het is een mooie zomerdag als er een dure auto het erf van boer Antonissen, ergens in de omgeving van Baarle-Nassau, opdraait. Een keurige man stapt uit en blijkt veel interesse te hebben in de schuur van de boer die al een tijdje leeg staat.

Hij komt uit Schiedam, vertelt hij de agrariër, en doet in rozen. De schuur is volgens hem een prima plaats om rozenstekjes in te gaan kweken. Hij heeft een speciale methode ontwikkeld, vertelt hij. In containers die worden ingegraven. Of de boer de schuur niet aan hem wil verhuren?

De onbekende is bereid 150.000 euro te betalen. ,,Ik vertrouwde het niet en heb hem van het erf gestuurd. Wat denk je. Twee weken later lees ik in de Telegraaf dat in Schiedam een grote hennepkwekerij is ontdekt. Bij een rozenkwekerij.’’

Lege bedrijfsgebouwen

Antonissen is niet de enige die bezoek krijgt van criminelen op zoek naar lege bedrijfsgebouwen op het Brabantse platteland om er hennep te kweken of een drugslab te beginnen. Volgens de Taskforce Brabant-Zeeland die de georganiseerde criminaliteit in de regio probeert te beteugelen, is acht op de tien boeren weleens benaderd.

,,En ze worden brutaler’’, weet Ton Meuwissen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV). ,,Vroeger deden criminelen nog de moeite hun ware bedoelingen te maskeren. Tegenwoordig zeggen ze gewoon dat ze de schuur willen hebben voor hennep.''

Snelle geld

Sommige boeren bezwijken voor de verlokkingen van het snelle geld. Vorig jaar ontmantelde de politie in West-Brabant en Zeeland 532 plantages en nog eens 39 drugslaboratoria, bijna een verdubbeling vergeleken met 2016.

Al een paar jaar is het daarom alle hens aan dek bij de lokale autoriteiten. Temeer omdat de komende tien jaar nog veel meer boerenbedrijven leeg komen te staan. Tussen 2000 en 2012 stopten 4.500 Brabantse boeren met hun bedrijf. De komende tien jaar komen daar nog 5.000 agrariërs bij.

Om te vermijden dat die vrijkomende boerenbedrijven ten prooi vallen aan drugscriminelen, helpt de provincie de boeren met subsidies om een nieuwe bestemming voor hun lege stal te vinden. Bovendien houdt de politie sinds 2016 drugscontroles in het buitengebied.

Drugsronde

Wijkagent Ad van Boxtel in Baarle-Nassau maakt iedere maand zo'n drugsronde. ,,Mogen we even een kijkje nemen, zeg ik dan. De meesten vinden dat geen probleem. Weigeren ze, dan doen we een onderzoekje.’’ Soms krijgt hij een tip. ,,Maar vaak is het horen, zien en zwijgen. Ik zeg altijd 'stop maar een briefje bij me in de bus'."

Antonissen, die zelf ook anoniem wil blijven en alleen onder een gefingeerde naam zijn verhaal wil doen, begrijpt die zwijgcultuur wel. ,,De meeste zijn bang dat hun banden lek worden gestoken, of een steen door de ruit, als ze praten. Onderschat die jongens niet.''