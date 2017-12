Drugsdumpingen in Brabant: 4 ton subsidie aangevraagd, rechter doet belangrijke uitspraak

DEN BOSCH - Over dit jaar is bijna acht ton subsidie aangevraagd door gedupeerden om gedumpt drugsafval op een veilige manier te verwijderen. Brabantse gemeenten, grondbezitters en particulieren vroegen in totaal 385.000 euro subsidie, bijna de helft van het totale bedrag.

Over de opruimkosten van drugsafval is al jaren veel gedoe. Grondeigenaren vinden niet dat ze op moeten draaien voor andermans afval. Gemeenten vinden echter dat particulieren zelf verantwoordelijk zijn voor wat er op hun terrein gebeurt.

Vandaag deed de rechter hierover uitspraak: een inwoner van Nuenen hoeft een rekening, die de gemeente opstuurde na een drugsdumping, niet zelf te betalen. Een historische uitspraak, die naar de verwachting gevolgen gaat hebben voor komende vergelijkbare zaken.

Productie drugs

Het is een bekend gegeven dat criminelen afval van drugs in de natuur of op afgelegen plekken in dorpen en steden storten. Het gaat om gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen.

Grondeigenaren zitten na een drugsafvaldumping met hoge kosten opgezadeld. Zij zijn volgens de wet verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit en moeten het daarom opruimen.

Het Rijk stelt een miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de opruimkosten. Het geld wordt verdeeld over Brabant, Limburg en Gelderland op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen.

Volledig scherm Drugsafval, vaten, chemicaliën. © Thinkstock

Onschuldige eigenaren

Als het goed is, draaien onschuldige eigenaren in de toekomst zelf niet meer op voor de opruimkosten als drugsafval op hun grond wordt gedumpt. Zo bepaalde de rechter woensdag dat een inwoner van Nuenen zelf niet hoeft op te draaien voor de rekening die de gemeente hem toe stuurde.

,,Als drugsafval wordt gedumpt en de overheid moet het snel zelf opruimen vanwege een gevaar voor de volksgezondheid, dan kan de overheid de kosten niet verhalen op de onschuldige eigenaar van het terrein als hem geen verwijt kan worden gemaakt en het opruimen vooral in het algemeen belang is."

,,De maatschappij zal bij zichzelf moeten nagaan of zij eigenaren van percelen waar drugsafval is gedumpt dan wel een overheid die snel moet opruimen, tegemoet wil komen in die kosten'', aldus de uitspraak van de rechter.

Naar deze uitspraak werd reikhalzend uitgekeken. Er bestaan tot dusver geen of weinig uitspraken over de kosten van drugsdumpingen op particulier terrein.

Daders niet gevonden

De getroffen Nuenenaar erfde van zijn vader een stuk grond waar binnen een jaar tijd twee keer drugsafval werd gedumpt. Op 28 september 2016 werd in het weiland een busje met drugsafval in brand gestoken en op 8 augustus 2017 werden ongeveer veertig vaten gedumpt en ook in brand gestoken. De daders werden niet gevonden.