Drugslab Den Dungen: Limburgs trio blijft vastzitten

DEN BOSCH/DEN DUNGEN - De drie Limburgse mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het in oktober vorig jaar opgerolde drugslab in Den Dungen, blijven voorlopig vastzitten.

De rechtbank in Den Bosch wees dinsdagmiddag het verzoek om het voorarrest van een 36-jarige man uit Kerkrade op te heffen, af. Ook de twee andere verdachten, eveneens uit Kerkrade, zitten nog vast.

Het drugslab was gevestigd in een tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen. In de nacht van 24 op 25 oktober deed zich een explosie voor in het lab, waarbij een 36-jarige man om het leven kwam. Politie en justitie vermoeden dat er bij de productie van de synthetische drugs een fatale fout is gemaakt.

‘Longproblemen’

De 36-jarige verdachte werd een week na de explosie opgepakt, de twee anderen pas begin maart. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor eind augustus. Via een videoverbinding met de gevangenis in Sittard pleitte de 36-jarige Kerkradenaar Marco S. gisteren voor opheffing van zijn voorarrest. Hij zei longproblemen te hebben en bang te zijn voor het coronavirus. De rechtbank stelde dat zijn verzoek onvoldoende was onderbouwd en vindt dat er sowieso genoeg reden is om de man nog niet vrij te laten.

Geen van de drie verdachten heeft tot nog toe veel willen zeggen over hun betrokkenheid bij het drugslab. In een eerdere tussentijdse zitting werd duidelijk dat de 36-jarige Kerkradenaar op het politiebureau liet doorschemeren dat hij tegen wil en dank in de drugswereld is terecht gekomen. Uit angst voor represailles zou hij de politie niet hebben durven bellen. Bij hem thuis is ook een pistool gevonden. Duidelijk is ook dat hij het dodelijk slachtoffer kende.