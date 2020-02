Drugslab middenin woonwijk in Raamsdonksveer, bewoner betrapt tijdens dumping langs A59

Loktiener krijgt vaak bier in sportkanti­ne

18:33 HAAREN/BOXTEL - Een loktiener krijgt vaker wél een biertje of wijntje in een sportkantine dan niet. Zo blijkt ook in Haaren, dat net als Meierijstad deze ‘lokmethode’ gebruikt om te controleren op het schenken van alcohol aan minderjarigen. In Boxtel blijven sportkantines vooralsnog buiten schot.