Druk op Brabantse ic's blijft afnemen, poliklinieken voorzichtig opgestart

450 patiënten in ziekenhuis

Poliklinieken starten op

De daling betekent dat de ziekenhuizen in twee fases de overige zorg voorzichtig weer kunnen opstarten. Veel poliklinieken en niet-urgente operaties werden de afgelopen weken in de wacht gezet. ,,Een klein gedeelte van de poliklinieken start vanaf vandaag weer op", zegt Michiel Jonker van het ROAZ. ,,In het geval van het ETZ in Tilburg gaat het om zo'n 20 tot 25 procent. De afgelopen weken werd veel personeel op de COVID-afdelingen of elders in het ziekenhuis ingezet. Als de weg naar beneden in het aantal patiënten nog verder doorloopt, kunnen we kijken of we de operaties die in de wachtrij zijn gezet weer kunnen oppakken. Daarbij moet het aantal patiënten met COVID op de ic's wel ver onder het aantal vaste bedden van 125 zijn. Nu hebben we in de operatie- en uitslaapkamers extra ic-capaciteit gerealiseerd.”