Drukke spits door herfstvakantie en wegwerkzaamheden in Brabant

Video 12 jaar cel voor Jos de G. voor verkrach­ting én doodslag van Nicole van den Hurk. Vader Nicole: 'Eindelijk gerechtig­heid'

9 oktober EINDHOVEN - Jos de G. (51) is dinsdagmiddag door het Gerechtshof in Den Bosch schuldig bevonden aan verkrachting én doodslag van Nicole van den Hurk in 1995. Hij gaat voor twaalf jaar de cel in. In tegenstelling tot de rechtbank Oost-Brabant - die De G. alleen voor verkrachting veroordeelde - vindt het hof wél wettig en overtuigend bewezen dat hij het meisje ook heeft gedood. ,,Eindelijk gerechtigheid", aldus Nicole's vader Ad van den Hurk. ,,,Wij kunnen met deze uitspraak na al die jaren beginnen aan de verwerking van het verlies van ons meisje.''