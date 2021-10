Drukste ochtendspits van het jaar: dit was de situatie in Brabant

Eindhoven

Bij de Brabantse steden liep het vast rond 8.15 uur. Zo kregen bestuurders op de A67 tussen Asten en knooppunt Leenderheide te maken met een vertraging van drie kwartier. Rond 8.45 was deze vertraging nog ruim tien minuten. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, de A2, was de vertraging langer dan een uur: om 8.45 uur nam die af tot 52 minuten.

Den Bosch

Ook rondom Den Bosch is het raak. Op de A59 tussen afrit Dussen en knooppunt Empel stond om 8.15 uur een file van in totaal 20 kilometer. De vertraging is daar iets korter dan een uur. Een half uur later was de situatie daar nog hetzelfde. Om 8.15 uur stond tussen Oss-Oost en Rosmalen-Oost zo'n tien kilometer.

Breda

Bestuurders bij Breda krijgen ook te maken met vertragingen. Om 8.45 uur komen automobilisten in een file van zeven kilometer tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht. De vertraging bedraagt ongeveer een kwartier. Tussen Oosterhout en het industrieterrein Avelingen doen bestuurders er een half uur langer over: 15 kilometer file.

Tilburg

Automobilisten die van Tilburg naar Eindhoven rijden, staan eveneens in de file. Op de A58 is het filerijden over ruim 10 kilometer. Vertraging: ongeveer 25 minuten. Rond 8.45 uur is daar langzaam rijdend verkeer over een afstand van in totaal 13 kilometer met een vertraging van zo'n twintig minuten.