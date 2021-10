Drukste vrijdagmiddagspits van het jaar: vooral veel file's in Brabant

Sinter­klaas­in­toch­ten Cuijk en Grave afgelast: ‘Niet verant­woord om te laten doorgaan’

12:25 CUIJK/GRAVE - Er komen dit jaar, net als vorig jaar, geen intochten van Sinterklaas in Cuijk en Grave. Hoe het bij de andere gemeenten in de regio gaat, is nog niet bekend. De intochten stonden gepland voor zondag 14 november aan de Loswal in Cuijk en de Loswal in Grave.