Drukste vrijdagmiddagspits van het jaar: vooral veel files in Brabant

17 oktober Feestcafés in Den Bosch werken sinds dit weekend met polsbandjes. Met zo'n QR-bandje kun je meerdere kroegen in. Verder neemt de werkdruk onder huisartsen in Midden-Brabant zorgwekkende vormen aan en zit De Dansmarathon in Breepark Breda erop. Toon en Maria wonnen nét de hoofdprijs niet. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.